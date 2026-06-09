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Армия

Украина и Латвия договорились о совместном производстве дронов

Зеленский: Украины и Латвия подписали соглашение о производстве дронов
Evgeniy Maloletka/AP

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс подписали соглашение о совместном производстве дронов. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

«Это конкретные вещи для усиления совместной защиты, сотрудничества. И важно, что это экспертиза и опыт Украины для укрепления наших партнеров», — написал глава республики.

Зеленский добавил, что в ходе встречи он проинформировал Кулбергса о потребностях системы противовоздушной обороны Украины. Также политики обсудили санкционное давление на Россию, добавил глава республики.

В мае президент Румынии Никушор Дан сообщил, что Бухарест и Киев завершат переговоры по совместному выпуску БПЛА в течение ближайших одного–трех месяцев. Румынский лидер разделил процесс на два ключевых этапа. Первый связан с интеграцией в европейскую программу военного кредитования SAFE, которая профинансирует развертывание производственных мощностей на территории Румынии.

Ранее на Украине признали неэффективность ПВО перед российскими БПЛА.

 
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