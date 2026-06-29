Путин назначил новых прокуроров четырех российских регионов

Президент России Владимир Путин назначил прокуроров республики Дагестан, республики Башкортостан, Саратовской и Воронежской областей. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, прокурором Дагестана назначен Денис Авдеев, прокурором Башкортостана — Иван Грибов, Саратовской области — Роман Пантелеев, Воронежской области — Сергей Филипенко. Они также освобождены от ранее занимаемых должностей. Срок их полномочий на новых постах составит пять лет.

До этого президент России назначил прокурора Санкт-Петербурга Виктора Мельника заместителем генерального прокурора России, освободив его от ранее занимаемой должности. Мельник будет заниматься курированием органов прокуратуры в Дальневосточном федеральном округе.

19 марта российский лидер призвал военных прокуроров изобличать нарушителей законов, несмотря на их должности, статус и заслуги.

Ранее Путин присвоил высшие чины десяткам прокуроров.