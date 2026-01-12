Размер шрифта
Путин присвоил высшие чины десяткам прокуроров

Путин присвоил 32 прокурорам высшие классные чины
Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин присвоил высшие классные чины 32 прокурорам в честь профессионального праздника. Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Александр Гуцан, его слова приводит Генпрокуратура в своем Telegram-канале.

По его словам, глава государства отметил сотрудников ведомства за особые заслуги в службе. Кроме того, еще 50 работников прокуратуры были удостоены государственных наград. Гуцан уточнил, что помимо этого 32 сотрудника получили поощрения от правительства РФ, Совета Федерации и Государственной думы.

Генпрокурор также рассказал, что в соответствии с его приказами были награждены более 1,7 тыс. действующих работников и ветеранов прокуратуры. Он поздравил коллег с профессиональным праздником, поблагодарил их за добросовестную службу и подчеркнул, что ведомству удалось добиться значимых результатов в сфере укрепления правопорядка, обеспечения верховенства закона и защиты прав граждан.

Ежегодно 12 января в России отмечают День работника прокуратуры. Праздник был установлен указом президента Бориса Ельцина в декабре 1995 года. Выбор даты связан с историческим событием: 12 января 1722 года по новому стилю Петр I подписал указ об учреждении должности генерал-прокурора при Правительствующем Сенате, что положило начало формированию института российской прокуратуры.

Ранее Путин в Кремле наградил выдающихся деятелей России.

