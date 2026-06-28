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Самолет аварийно сел в Ленинградской области

В Ленинградской области при аварийной посадке самолета погиб человек
evgenii mitroshin/Shutterstock/FOTODOM

В Ленинградской области аварийно сел сверхлегкий самолет, в результате чего, по предварительным данным, погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

«В 20:47 28 июня поступило сообщение о падении сверхлегкого самолета по адресу: Волосовский район поселок Сельцо, аэродром. Погиб один человек», — сказано в сообщении.

По предварительной информации ведомства, пилот осуществил аварийную посадку.

21 июня в аэропорту Сургута совершил вынужденную посадку самолет, летевший из Уфы в Игарку. Воздушное судно выполняло вахтовый рейс. Причиной посадки стали технические неполадки.

19 июня пассажирский самолет, следовавший из Владивостока в Москву, осуществил внеплановую посадку в аэропорту Хабаровска. Борт посадили после того, как один из пассажиров резко почувствовал себя плохо.

6 июня самолет, выполняющий рейс из Санкт-Петербурга в Сочи, осуществил экстренную посадку во Владикавказе из-за закрытия аэропортов.

Ранее Ан-2 совершил жесткую посадку в Краснодарском крае.

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