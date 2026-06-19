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Самолет, летевший в Москву из Владивостока, экстренно сел в Хабаровске

РИА: в Хабаровске из-за состояния пассажира сел летевший в Москву самолет
Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

Пассажирский самолет, следовавший из Владивостока в Москву, совершил внеплановую посадку в аэропорту Хабаровска. Об этом РИА Новости сообщил представитель авиаузла.

По данным источника, борт приземлился в 14:27 по местному времени (07:27 по мск). Самолет посадили после того, как один из пассажиров резко почувствовал себя плохо. Ему потребовалась срочная медицинская помощь. В авиационных службах отметили, что после оказания помощи самолет вылетел в Москву в 15:30 (08:30 по мск). В Шереметьево рейс ожидали в 14:05, но теперь он прибудет в 15:30, уточняется на сайте аэропорта.

Похожий случай произошел в начале мая с самолетом S7, летевшим из Новосибирска в Баку. Борт экстренно посадили в Омске. Причиной стало резкое ухудшение состояния одного из пассажиров.

До этого самолет авиакомпании «Азимут» на рейсе Москва – Тбилиси совершил вынужденную посадку в Волгограде. Помощь потребовалась 69-летней женщине с раком четвертой стадии. Позже стало известно, что она не выжила.

Ранее глава Минздрава РФ спас мужчину, которому стало плохо в самолете.

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