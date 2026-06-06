Самолет из Санкт-Петербурга в Сочи экстренно сел во Владикавказе

Самолет, выполняющий рейс из Санкт-Петербурга в Сочи, совершил экстренную посадку во Владикавказе из-за закрытия аэропортов. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Петербург».

По его информации, борт вылетел из Северной столицы в 08:25 по мск, однако не смог приземлиться в Сочи из-за ограничений в работе аэропорта. Борт направили во Владикавказ, но там авиагавань, по словам пассажирки, также временно закрыли из-за погодных условий.

Как уточняется, на борту находятся около 150 человек. Пассажиров пока не выпускают из самолета, экипаж ожидает разрешения на вылет.

«Капитан сказал, что будем пока ждать, когда нам дадут разрешение на полет. Пока обстановка спокойная, все надеются, что мы в скором времени продолжим полет», — сказала каналу одна из пассажирок.

По ее словам, людям раздали воду и сэндвичи.

Днем в субботу, 6 июня аэропорт Сочи временно приостановил работу. Как уточнили в Росавиации, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее аэропорт Пулково обслужил 19 рейсов после снятия воздушных ограничений.