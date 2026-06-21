В Сургуте вынужденно сел вахтовый самолет из Уфы

Летевший из Уфы в Игарку вахтовый самолет вынужденно сел в Сургуте

В аэропорту Сургута совершил вынужденную посадку самолет, летевший из Уфы в Игарку. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, утром 21 июня борт UT 6117 авиакомпании «ЮТэйр» выполнял вахтовый рейс. Причиной посадки стали технические неполадки, отметили в прокуратуре.

«Посадка совершена благополучно», — добавили в ведомстве.

Сургутская транспортная прокуратура организовала проверку. Уточняется, что самолет уже вылетел по маршруту.

Похожий инцидент произошел 17 июня с Boeing 737-800 Smartavia на рейсе Сочи — Архангельск. Около 23:00 по мск борт подал сигнал 7700 над Черным морем. Этот код означает чрезвычайную или аварийную ситуацию на самолете. По предварительным данным, экипаж принял решение вернуться из-за технической неисправности на борту. Посадка прошла благополучно.

6 мая сообщалось, что самолет швейцарской авиакомпании SWISS, подавший сигнал бедствия в небе над Казахстаном, приземлился в аэропорту Алма-Аты.

Ранее самолет, летевший в Москву из Владивостока, экстренно сел в Хабаровске.