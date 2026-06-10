Ан-2 совершил жесткую посадку в Краснодарском крае

Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

В результате инцидента никто не пострадал. Прокуратура взяла на контроль проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Причины и подробности авиапроисшествия не приводятся.

В мае в Якутии произошел подобный инцидент. Ан-2 совершил вынужденную посадку из-за отказа двигателя в 5–7 километрах от поселка Теплый Ключ Томпонского района региона. По информации Следственного комитета России, предварительно, на борту находились восемь человек. Самолет выполнял авиационное патрулирование пожароопасной обстановки. После аварийной посадки на борту Ан-2 произошел пожар.

В этом же месяце легкомоторный самолет «Моран-Солнье» совершил жесткую посадку в Тюменской области, в 70 км от Тобольска. На борту находились два человека, с места ЧП их транспортировали на вертолете.

Ранее самолет аварийно приземлился на юге России.