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Общество

В Чехии дважды обновился температурный рекорд

В Чехии в течение дня дважды обновился температурный рекорд
Petr Josek/Reuters

В Чехии в воскресенье, 28 июня, стало самым жарким днем в истории наблюдений за погодой в стране, а также дважды был обновлен температурный рекорд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальный гидрометеорологический институт республики.

В публикации отмечается, что в поселке Доксаны Устецкого края на северо-западе Чехии приблизительно в 15:00 (16:00 мск) воздух в тени прогрелся до рекордного показателя в +41,1°C. Через несколько часов на том же месте была зафиксирована температур +41,9°C.

26 июня сообщалось, что в Германии температура воздуха достигла 41,3°C — это абсолютный температурный рекорд зафиксированный за всю историю наблюдений.

Страны Европы уже неделю живут в условиях аномальной жары, которая в настоящее время достигла своего пика.

Так во Франции 35 из 96 департаментов ввели красный, наивысший, уровень погодной опасности из-за аномальной жары.

Такие же режимы погодной опасности ввели в Испании и в 17 городах Италии.

Ранее врач предупредила об опасности кофе в жару.

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