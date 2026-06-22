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Общество

В Испании объявлен максимальный уровень погодной опасности из-за жары

В Испании объявлены красный и оранжевый уровни погодной опасности из-за жары
Jorge Sanchez Photos/Shutterstock/FOTODOM

На севере Испании объявлен максимальный уровень погодной опасности из-за жары, температура воздуха может превышать +40°C. Об этом сообщили в государственном метеорологическом агентстве страны.

«Всплеск жары <...> вызвал обеспокоенность в связи с ранним и длительным наступлением экстремальных условий», — говорится в сообщении.

В Испании объявлены красные и оранжевые предупреждения, прогнозируя +40°C на большей части Пиренейского полуострова и Майорки. Ожидается, что жара продлится как минимум до середины недели.

До этого во Франции 35 из 96 департаментов ввели красный, наивысший, уровень погодной опасности из-за аномальной жары, прогнозируемой на 21 июня. Предупреждение затронуло запад, юго-запад и частично центральную часть страны. Ожидается, что температура в этих регионах достигнет +40°C. В связи с погодными условиями премьер-министр Франции Себастьен Лекорню принял решение создать межведомственный кризисный центр.

Ранее сообщалось о рекордной жаре в Европе.

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