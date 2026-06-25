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Смертельное пекло: как Европа переживает аномальную жару

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Страны Европы уже неделю живут в условиях аномальной жары, которая за это время не только не стихла, но и, напротив, достигла своего пика. Власти государств принимают меры для минимизации ущерба, однако из-за погоды все равно страдают как жители, так и инфраструктура. Генеральный директор Всемирной организации Здравоохранения (ВОЗ) предупредил, что жизнь и здоровье европейцев находятся под угрозой.

Одной из наиболее пострадавших от жары стран стала Франция. Красный уровень погодной опасности объявлен в 54 департаментах страны. 23 июня среднесуточная температура в стране побила рекорда за всю историю наблюдений, достигнув 29,8°C. Местами градусники показывают значение выше 40°C. Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню во время кризисного совещания раскрыл, что с 18 июня в стране утонули 40 человек, большинство из которых — молодежь. В стране отменили занятия в школах и колледжах. Перегрев оборудования и возросшая нагрузка на сети из-за кондиционеров привели к перебоям с подачей электричества на северо-западе страны, без света остались десятки тысяч жителей.

Не менее сложная ситуация и в Испании. 23 июня средняя температура в стране составила 28,17°C, а в ряде регионов также превысила 40-градусную отметку. Например, в Кантабрии максимум составил 43,7 °C, а в южной Андалусии — 44°C.

В Италии жертвами жары стали как минимум пять человек. Красный уровень опасности действует в 17 крупных городах страны, в том числе в Риме, Турине, Венеции и Милане. Строителям и курьерам запретили работать с 12:30 до 16:00 по местному времени. В Милане и Турине рост потребления электричества привел к авариям, из-за которых в городах и их окрестностях происходят отключения подачи энергии. В больницах Пармы подтвержден рост обращений жителей в отделения неотложной помощи.

Исторический суточный рекорд температуры оказался побит и в Великобритании. 24 июня в городе Госпорт на юге Англии зафиксировали 36,1°C. Высокая температура вынудила больницы по всей стране сократить объем работы, в результате чего под угрозой переноса и отмены оказались до четырех тысяч плановых операций. Кроме того, на территории Англии и Уэльса временно закрылись более тысячи школ. Из-за раскалившихся рельсов на железной дороге сократили число рейсов поездов.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни пик жары также предстоит пережить Германии, Нидерландам и Бельгии. Кроме того, жара приближается и к Польше, а жителей немецких Бранденбурга, Гессена и Северного Рейна–Вестфалии уже попросили экономить воду из-за риска ее дефицита.

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