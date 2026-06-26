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Общество

Аномальная жара в Германии побила температурный рекорд

DPA: В ФРГ зарегистрировали абсолютный температурный рекорд — 41,3°C
Frank May/picture alliance/Global Look Press

В Германии температура воздуха достигла 41,3°C — это абсолютный температурный рекорд зафиксированный за всю историю наблюдений. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на немецкую метеослужбу.

Синоптики отмечают, что рекорд зафиксирован на метеостанции Саарбрюккен-Бурбах на западе страны. Предыдущий рекорд составлял 41,2°C. Его зафиксировали в 2019 году в населенных пунктах Теннисфорст и Дуйсбург-Бэрль в Северном Рейне-Вестфалии.

Страны Европы уже неделю живут в условиях аномальной жары, которая за это время не только не стихла, но и, напротив, достигла своего пика.Так во Франции 35 из 96 департаментов ввели красный, наивысший, уровень погодной опасности из-за аномальной жары. Такие же режимы погодной опасности ввели в Испании и Италии.

Ранее врач предупредила об опасности кофе в жару.

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