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Общество

Жителей и гостей Франции призвали не пить алкоголь

Власти Франции призвали жителей и гостей страны не пить алкоголь из-за жары
Maryia Matsiukhina/Shutterstock/FOTODOM

Правительство Франции на своей странице в соцсети X рекомендовало жителям ограничить употребление алкоголя во время аномальной жары.

В связи с экстремальными температурами граждан и гостей страны призвали пить больше воды и находиться в прохладных или затененных местах.

Министерство спорта, молодежи и общественной жизни также обратилось к организаторам спортивных и массовых мероприятий, включая музыкальные фестивали и чемпионат мира по футболу, с призывом адаптировать их проведение к погодным условиям. Ведомство рекомендовало скорректировать время занятий, обеспечить доступ к воде и затененным зонам, а также усилить работу медицинских служб на случай тепловых ударов.

Во Франции 35 из 96 департаментов ввели красный, наивысший, уровень погодной опасности из-за аномальной жары, прогнозируемой на 21 июня. Предупреждение затронуло запад, юго-запад и частично центральную часть страны. Ожидается, что температура в этих регионах достигнет +40°C. Еще в 45 департаментах ввели оранжевый уровень опасности. В связи с погодными условиями премьер-министр Франции Себастьен Лекорню создал межведомственный кризисный центр.

Ранее врач предупредила об опасности кофе в жару.

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