Во Франции объявили наивысший уровень погодной опасности из-за жары

Во Франции 35 из 96 департаментов ввели красный, наивысший, уровень погодной опасности из-за аномальной жары, прогнозируемой на 21 июня. Об этом сообщила Национальная французская метеорологическая служба Meteo France в социальной сети Х.

Предупреждение метеослужбы затронуло запад, юго-запад и частично центральную часть страны. Ожидается, что температура в этих регионах Франции достигнет отметки в +40°C.

Еще в 45 департаментах ввели оранжевый уровень погодной опасности.

В связи с погодными условиями премьер-министр Франции Себастьен Лекорню принял решение создать межведомственный кризисный центр. В его работе примут участие министры внутренних дел, образования, транспорта, здравоохранения, сельского хозяйства и других ведомств.

До этого метеоролог Ихсан Юртташ сообщал, что жара в Турции в 2026 году может обновить многолетние рекорды. По его словам, этим летом ожидается температура выше климатической нормы практически во всей Турции. В некоторых регионах, отметил Юртташ, показатели могут приблизиться к рекордным значениям и даже превысить их.

Ранее сообщалось о рекордной жаре в Европе.