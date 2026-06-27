Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Умер Сергей Иванов
Общество

Найдена связь изготовителя и продавца котлет, вызвавших сальмонеллез в Астрахани

Baza: вызвавшие сальмонеллез в Астрахани котлеты делала фирма хозяина гастронома
Telegram-канал «Baza»

Изготовитель рыбных котлет, ставших причиной вспышки сальмонеллеза в Астрахани, сам их и продавал: фирма-поставщик и сеть гастрономов принадлежат одному владельцу, утверждает Telegram-канал Baza.

По его данным, готовую еду в гастрономы «Михайловский» поставляет компания «Наша Кухня», которая, как и сеть продуктовых магазинов, принадлежит Михаилу Дербасову.

Авторы канала предполагают, что массовое отравление могло произойти из-за нарушения условий хранения пищевой продукции, на которой отсутствовали этикетки со сроками изготовления и хранения или другие виды маркировки этих дат.

Роспотребнадзор в ходе оперативной проверки выявил многочисленные нарушения санитарно-гигиенических правил в работе пищевого цеха, где изготавливались котлеты.

После употребления купленных в «Михайловском» котлет из судака пострадали 16 человек, среди которых бывший замминистра здравоохранения Астраханской области Павел Джуваляков и трое малолетних детей — годовалая девочка, попавшая в реанимацию, и четырехлетние братья.

Одна из пострадавших — 62-летняя жительница областного центра — была госпитализирована с тяжелой формой сальмонеллеза и не выжила.

Ранее Следком назвал число отравившихся котлетами в Астрахани.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 27 июня. Повышение пенсий, массовое отравление котлетами и паспорт с лицом Трампа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!