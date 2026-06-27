Найдена связь изготовителя и продавца котлет, вызвавших сальмонеллез в Астрахани

Изготовитель рыбных котлет, ставших причиной вспышки сальмонеллеза в Астрахани, сам их и продавал: фирма-поставщик и сеть гастрономов принадлежат одному владельцу, утверждает Telegram-канал Baza.

По его данным, готовую еду в гастрономы «Михайловский» поставляет компания «Наша Кухня», которая, как и сеть продуктовых магазинов, принадлежит Михаилу Дербасову.

Авторы канала предполагают, что массовое отравление могло произойти из-за нарушения условий хранения пищевой продукции, на которой отсутствовали этикетки со сроками изготовления и хранения или другие виды маркировки этих дат.

Роспотребнадзор в ходе оперативной проверки выявил многочисленные нарушения санитарно-гигиенических правил в работе пищевого цеха, где изготавливались котлеты.

После употребления купленных в «Михайловском» котлет из судака пострадали 16 человек, среди которых бывший замминистра здравоохранения Астраханской области Павел Джуваляков и трое малолетних детей — годовалая девочка, попавшая в реанимацию, и четырехлетние братья.

Одна из пострадавших — 62-летняя жительница областного центра — была госпитализирована с тяжелой формой сальмонеллеза и не выжила.

Ранее Следком назвал число отравившихся котлетами в Астрахани.