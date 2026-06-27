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Экс-замминистра здравоохранения Астрахани заболел сальмонеллезом

Baza: экс-замглавы Минздрава Астрахани заразился сальмонеллезом после обеда
Telegram-канал «Baza»

В Астрахани зафиксирован случай массового заболевания сальмонеллезом, предположительно связанный с употреблением готовой продукции из местного гастронома. Среди заболевших — бывший заместитель министра здравоохранения Астраханской области Павел Джуваляков и еще 14 человек, сообщает Baza.

Инцидент привлек внимание после госпитализации семилетнего мальчика из Москвы с симптомами отравления. Медицинские работники установили у ребенка диагноз «сальмонеллез». Его родители, которые также были помещены в больницу, сообщили, что накануне они приобретали готовую еду в гастрономе «Михайловский».

Впоследствии в инфекционное отделение были доставлены еще несколько человек, включая женщину с тремя детьми, у которых также был диагностирован сальмонеллез.

Среди пострадавших оказался и Джуваляков. Общее число госпитализированных достигло 15 человек. По словам родственников заболевших, все они, как предполагается, употребляли готовую еду из «Михайловского» гастронома, расположенного на улице Марии Максаковой.

В связи с этим случаем Роспотребнадзор приступил к проведению соответствующей проверки.

Ранее Бастрыкин поручил завести дело после массового отравления оливье и окрошкой в Курске.

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