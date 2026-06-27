Названа причина нарушений у фирмы, чьими котлетами отравились астраханцы

Систематические нарушения в работе пищевого цеха, продукция которого стала причиной массовой вспышки сальмонеллеза в Астрахани, вызваны текучкой и дефицитом кадров. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на бывшую сотрудницу.

Женщина рассказала, что работники предприятия «Наша кухня» из-за нехватки персонала не успевали оперативно перерабатывать свежее мясо, поэтому неоднократно замораживали его и размораживали, хотя это запрещено.

Кроме того, по словам собеседницы канала, продукты для приготовления блюд привозили только с товарной накладной, а других документов по поставкам она не видела.

В цеху, как утверждает экс-сотрудница «Нашей кухни», стоял специальный ящик для просрочки, которую регулярно списывали. Но куда продукты оттуда девались после этого, женщина не знает.

При этом, по ее словам, в цеху убирались строго по графику с заполнением соответствующего журнала.

«База» нашла в сети отзывы недовольных покупателей, которые пишут, что за последнее время качество готовой еды из гастронома «Михайловский» заметно «испортилось»: попадаются жалобы на несвежие блюда, сыроватое мясо и даже салат с жуком.

Проверка Роспотребнадзора, проведенная из-за вспышки сальмонеллеза, выявила многочисленные нарушения. Следком возбудил уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

По последним данным, в больницах находятся 14 заболевших, включая годовалую девочку. Сегодня стало известно, что 52-летняя пациентка с сальмонеллезом не выжила. После этого была госпитализирована еще одна пострадавшая.

Ранее СК показал видео из цеха, где готовились ставшие причиной болезни котлеты.