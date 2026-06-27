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В Астрахани выросло число отравившихся рыбными котлетами с сальмонеллой

РИА Новости: число госпитализированных с сальмонеллезом в Астрахани достигло 14
Shutterstock/FOTODOM

Еще одну женщину, заболевшую сальмонеллезом из-за употребления готовых рыбных котлет, положили в больницу в Астрахани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, на данный момент число госпитализированных с сальмонеллезом составляет 14 человек — с учетом новой заболевшей и одного летального исхода.

В Следственном комитете ранее уточняли, что из 14 госпитализированных не выжила одна пациентка — 52-летняя жительница Астрахани, за жизнь которой два дня боролись медики.

Среди других заболевших — четверо детей, включая годовалую девочку и двух четырехлетних братьев. Одним из пострадавших оказался бывший заместитель главы астраханского минздрава.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проверка пищевого цеха, где производились котлеты, выявила множество нарушений санитарных правил.

По данным «Базы», владелец компании-поставщика котлет является одновременно хозяином сети гастрономов, в которых они продавались. В сообщении канала утверждается, что на готовой продукции отсутствовала маркировка с датой производства и сроком годности.

Ранее в сети появилось видео из цеха, где готовили котлеты с сальмонеллой.

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