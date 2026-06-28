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Общество

Число отравившихся рыбными котлетами в Астрахани достигло 23

РИА Новости: число пациентов с симптомами сальмонеллеза в Астрахани достигло 23
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Число госпитализированных с подозрением на сальмонеллез в Астрахани выросло до 23, среди них шестеро детей. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах региона.

Горожане с симптомами острой кишечной инфекции начали обращаться в больницы с 24 июня. Вчера сообщалось, что пострадавших 14. В одном случае болезнь завершилась летальным исходом: не выжила 62-летняя женщина.

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ходе проверки цеха, где изготавливали котлеты из судака, Роспотребнадзор выявил нарушения технологического процесса и отсутствие маркировки на разделочном инвентаре.

Среди пострадавших оказался бывший заместитель министра здравоохранения Астраханской области. Первым в больницу с признаками отравления поступил семилетний мальчик из Москвы, затем госпитализировали его родителей.

Выяснилось, что цехом по производству готовой еды и гастрономом, где она продавалась, владеет один и тот же предприниматель.

Сальмонеллез — острая кишечная инфекция, поражающая желудочно-кишечный тракт. Без своевременного лечения она может вызвать тяжелые осложнения, особенно у детей, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом.

Ранее стала известна причина нарушений в цеху, котлетами которого отравились астраханцы.

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