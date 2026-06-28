На Украине сообщили о взрывах в Киеве

В Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

Источник не предоставил информации о месте взрыва и повреждениях.

На данный момент в Киеве и еще восьми областях Украины объявлена воздушная тревога.

В эту же ночь в Днепропетровске (укр. — Днепре) на юго-востоке Украины произошли взрывы, их также зафиксировали в Сумах и Елизаветграде.

На прошлой неделе в Минобороны России сообщили, что российские Вооруженные силы провели семь операций возмездия, нацеленных на объекты на территории Украины.

Согласно данным ведомства, в результате этих ударов были уничтожены важные объекты оборонно-промышленного комплекса, а также инфраструктура топливно-энергетического сектора, транспортные и портовые объекты, которые использовались украинской армией.

До этого в Минобороны сообщили об «огневом мешке», в который попали вооруженные силы Украины (ВСУ) в Красном Лимане.

Ранее на востоке Украины прогремели взрывы.