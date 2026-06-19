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Армия

ВС России нанесли семь групповых ударов по объектам ТЭК и ОПК Украины

Минобороны: ВС РФ нанесли семь ударов по украинским объектам за неделю
Евгений Биятов/РИА Новости

За прошедшую неделю российские силы нанесли семь ударов возмездия по объектам на Украине. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

По информации ведомства, в результате ударов были поражены объекты оборонно-промышленного комплекса (ОПК), топливно-энергетической (ТЭК), транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах украинской армии. Также под удар российских военных попали военные аэродромы, склады боеприпасов и горючего, территориальные центры комплектования (ТЦК), места сборки, хранения, подготовки и запуска дронов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Кроме того, в течение недели подразделения группировки войск «Центр» освободили Новый Донбасс и Кутузовку Донецкой Народной Республики (ДНР).

За отчетный период средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбили 89 управляемых авиабомб, пять снарядов американской РСЗО HIMARS, восемь крылатых ракет наземного базирования «Фламинго» и 3909 беспилотника самолетного типа.

До этого в Минобороны сообщили об «огневом мешке», в который попали вооруженные силы Украины (ВСУ) в Красном Лимане.

Ранее российские военные «Геранью» уничтожили важный энергетический объект ВСУ.

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