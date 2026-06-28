В Днепропетровске произошли взрывы

В Днепропетровске на юго-востоке Украины произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

По данным СМИ, на момент публикации в Днепропетровской области, а также еще в четырех регионах Украины объявлена воздушная тревога.

До этого взрывы произошли в украинских Сумах и Елизаветграде.

До этого сообщалось, что российские военные нанесли массированный удар по топливной инфраструктуре Украины — повреждения получили АЗС в Сумах и Никополе, а также локомотив, перевозивший топливо для ВСУ, и фуры в Запорожской области. По данным Mash, за последний месяц ВС РФ уничтожили больше 150 АЗС и 100 бензовозов.

Кроме этого, ударам также подвергаются нефтебазы и другие объекты. Российские власти ранее говорили, что интенсивность атак будет возрастать. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее взрыв произошел в Харькове.