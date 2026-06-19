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Армия

В Минобороны сообщили об «огневом мешке» для ВСУ в Красном Лимане

Штурмовики «Запада» создают «огневой мешок «для остатков ВСУ в Красном Лимане

Штурмовики группировки «Запад» создают огневой мешок» для остатков украинских формирований в одном из районов Красного Лимана на Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, подразделения 25-й общевойсковой армии продолжают зачищать город, окружая оставшихся на этом участке украинских бойцов, лишая их возможности перегруппировки.

В Минобороны добавили, что операторы БПЛА наносят удары по бронетехнике и живой силе противника, срывают контратаки, подвоз боеприпасов и личного состава вооруженных сил Украины (ВСУ) на позиции.

«Объективный контроль уничтожения противника осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени», — уточнили в ведомстве.

До этого украинский военный паблик Deep State опубликовал карту боевых действий, на которой обозначил продвижение российских сил в районе Красного Лимана. Город является крупным административным центром и железнодорожным узлом, контроль над которым открывает российской армии путь на Славянск и Краматорск.

Ранее российский командир рассказал о неожиданном для ВСУ маневре в Константиновке.

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