На востоке Украины прогремели взрывы

В пригороде Харькова прогремела серия взрывов. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

По его данным, в пригороде Харькова было слышно три взрыва. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Кроме того, взрывы прогремели в Сумах на северо-востоке Украины. В части Сумской области также звучит сигнал воздушной тревоги.

До этого российские военные нанесли массированный удар по топливной инфраструктуре Украины. Повреждения получили автозаправочные станции (АЗС) в Сумах и Никополе, а также локомотив, перевозивший топливо для Вооруженных сил Украины, и фуры в Запорожской области. За последний месяц российские военные уничтожили больше 150 украинских АЗС и 100 бензовозов. Кроме этого, ударам также подвергаются нефтебазы и другие объекты. Российские власти говорили, что интенсивность атак будет возрастать.

Ранее взрыв произошел в Полтаве.