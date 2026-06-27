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Беспилотная опасность объявлена в Крыму

Беспилотную опасность объявили в Крыму
Антон Вергун/РИА Новости

Беспилотная опасность объявлена в Крыму. Об этом сообщает МЧС России, передает РИА Новости.

«Беспилотная опасность. Над Республикой Крым работает ПВО» — указывается в публикации.

Спасатели призывают население сохранять спокойствие. Предупреждение поступило в 23:11 мск.

До этого министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин заявил, что на территории Крыма возможны отключения света от двух до пяти часов из-за восстановительных работ в энергосистеме.

В последнее время полуостров подвергается частым украинским атакам, целью которых становится энергетическая инфраструктура. В связи с этим по всей территории Крыма вводятся временные отключения электроэнергии. Кроме того, с 21 июня была временно прекращена свободная продажа топлива на автозаправочных станциях, а также его отпуск по талонам.

26 июня в Крыму и Севастополе ввели региональные режимы чрезвычайной ситуации для решения экономических вопросов.

Ранее Аксенов объяснил введение режима ЧС в Крыму.

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