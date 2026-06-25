Глава Крыма сообщил о повреждениях энергоинфраструктуры республики

Энергетическая инфраструктура Крыма повреждена в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, в связи с этим по всей территории полуострова будут вводиться временные отключения электроэнергии. Аксенов добавил, что графики отключений на данном этапе могут не соблюдаться из-за постоянно меняющейся оперативной обстановки.

«Отключения будут проводиться точечно и по необходимости», — написал он.

До этого Аксенов сообщал, что в результате ночной атаки ВСУ не выжили два человека, в том числе ребенок, еще двое пострадали. Ударам подверглись село Денисовка в Симферопольском районе и Красногвардейский район.

24 июня ВСУ нанесли массированный удар по Севастополю. За ночь и утро силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 70 дронов над городом. В результате налета произошло отключение электричества. Троллейбусы не вышли на линии, детские сады перевели на особый режим работы — горячие обеды там не готовили, детей обеспечили сухпайками. Как город живет после атаки — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военный эксперт объяснил, почему операция ВСУ в Крыму обречена на провал.