Режим ЧС вводят в Крыму и Севастополе

Региональные режимы чрезвычайной ситуации вводят в Крыму и Севастополе для решения экономических вопросов. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что совместно с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым принял решение о подписании указов о введении соответствующих правовых режимов.

«Решение принято в первую очередь для упорядочения вопросов экономического характера», — отметил глава Крыма.

По его словам, режим ЧС позволяет максимально оперативно решать задачи по организации стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение населения.

В последнее время полуостров подвергается частым украинским атакам, целью которых становится энергетическая инфраструктура. В связи с этим по всей территории Крыма вводятся временные отключения электроэнергии. Кроме того, с 21 июня была временно прекращена свободная продажа топлива на автозаправочных станциях, а также его отпуск по талонам.

Ранее советник Аксенова опроверг информацию о бегстве чиновников из Крыма.