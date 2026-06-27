Жителей Крыма предупредили о возможных отключениях света

На территории Крыма возможны отключения света от двух до пяти часов из-за восстановительных работ в энергосистеме. Об этом сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин в своем канале в мессенджере «Макс».

«Учитывая необходимость строительства дополнительных цепей связи, а также монтажа необходимого для стабильного энергоснабжения оборудования, в ближайшие дни в населенных пунктах Республики возможны ограничения потребителей электрической энергии», — написал глава ведомства.

Воронкин добавил, что в восстановлении электроснабжения задействовали более 500 человек.

В последнее время полуостров подвергается частым украинским атакам, целью которых становится энергетическая инфраструктура. В связи с этим по всей территории Крыма вводятся временные отключения электроэнергии. Кроме того, с 21 июня была временно прекращена свободная продажа топлива на автозаправочных станциях, а также его отпуск по талонам.

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