Продажу топлива остановили в Крыму

Аксенов: в Крыму прекращен отпуск топлива, его будут продавать только госслужбам

Продажу топлива на АЗС остановили в Крыму, его будут отпускать только госслужбам. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«С 9:00 на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц», — сказал он в видеообращении.

Глава Крыма подчеркнул, что бензин будут отпускать только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность республики.

Аксенов добавил, что о дальнейших решениях в связи с ситуацией с топливом будет сообщено дополнительно.

Ограничения на продажу бензина были введены в Крыму и Севастополе в конце мая на фоне перебоев с поставками. После этого топливо стали отпускать по талонам или с лимитом не более 20 литров на один автомобиль в сутки.

15 июня министерство энергетики заявляло, что оперативно решает логистические проблемы при доставке топлива в Крым и новые регионы.

Ранее в Крыму ограничили передвижение мотоциклов и мопедов.