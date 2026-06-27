В Астрахани среди отравившихся котлетами оказался годовалый ребенок

Годовалая девочка есть среди отравившихся котлетами из судака в гастрономе Астрахани. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.
Всего в настоящее время официально известно о 14 пострадавших, среди которых четверо детей. По данным источника, 62-летняя женщина, госпитализированная еще в ночь на 25 июня, не выжила.
При этом директор ООО «Михайловский Торговый дом» заявил телеканалу, что ситуация «пока непонятная, кто-то пытается подтасовывать факты».
27 июня в Астрахани выявлена «групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией» среди тех, кто употреблял готовую еду одного из предприятий общественного питания.
По данным Telegram-канала Baza, также пострадавшим оказался бывший заместитель министра здравоохранения Астраханской области Павел Джуваляков.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее в Туве возбудили дело после массового отравления в кафе.