Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Умер Сергей Иванов
Общество

В Астрахани среди отравившихся котлетами оказался годовалый ребенок

РЕН ТВ: среди пострадавших из-за отравления в Астрахани есть годовалый ребенок
Shutterstock

Годовалая девочка есть среди отравившихся котлетами из судака в гастрономе Астрахани. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

Всего в настоящее время официально известно о 14 пострадавших, среди которых четверо детей. По данным источника, 62-летняя женщина, госпитализированная еще в ночь на 25 июня, не выжила.

При этом директор ООО «Михайловский Торговый дом» заявил телеканалу, что ситуация «пока непонятная, кто-то пытается подтасовывать факты».

27 июня в Астрахани выявлена «групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией» среди тех, кто употреблял готовую еду одного из предприятий общественного питания.

По данным Telegram-канала Baza, также пострадавшим оказался бывший заместитель министра здравоохранения Астраханской области Павел Джуваляков.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в Туве возбудили дело после массового отравления в кафе.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 27 июня. Повышение пенсий, массовое отравление котлетами и паспорт с лицом Трампа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!