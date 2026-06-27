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Общество

Появилось видео с производства котлет, которыми массово отравились астраханцы

СК Астрахани показал видео из выпускавшего котлеты с сальмонеллой цеха

Следственная группа проводит проверку в цеху по производству рыбных котлет, из-за которых в Астрахани произошла вспышка сальмонеллеза. Видео оттуда местное управление СКР опубликовало на своей странице в VK.

В ведомстве уточнили, что на месте приготовления пищевой продукции, ставшей источником сальмонеллы, проводятся следственные действия по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ).

«Следователи проводят осмотры, изымают документацию и выполняют комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, ответственных за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — говорится в сообщении.

В ходе расследования выяснилось, что за последние три дня в Астрахани произошла вспышка сальмонеллеза. Все заболевшие перед появлением симптомов острой кишечной инфекции ели готовые котлеты из судака.

Сначала сообщалось, что пострадали более 10 человек. Сейчас в больницах 14 пострадавших, у всех подтвержден один и тот же диагноз. Среди них четверо детей, включая годовалую девочку, и бывший замминистра здравоохранения региона Павел Джуваляков.

У одной из заразившихся сальмонеллезом — 52-летней женщины — после двух дней госпитализации заболевание закончилось летальным исходом.

По данным Baza, ставшие причиной сальмонеллеза рыбные котлеты производились и продавались компаниями, принадлежащими одному бизнесмену.

Ранее стали известны итоги проверки цеха, выпускавшего котлеты с сальмонеллой.

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