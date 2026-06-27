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Общество

В СК назвали возможный источник вспышки пищевой инфекции в Астрахани

СК: рыбные котлеты могли стать источником вспышки пищевой инфекции в Астрахани
РИА Новости

Рыбные котлеты, по предварительным данным, стали источником вспышки пищевой инфекции в Астрахани. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следкома по региону в Telegram-канале.

Число пострадавших увеличилось до 14, среди них в том числе четверо несовершеннолетних. По имеющимся данным, одна из пострадавших женщин не выжила, уточнили в ведомстве.

«Проверка продолжается, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. На месте работает следственно-оперативная группа», — подчеркнули в СКР.

27 июня в Астрахани выявлена «групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией» среди тех, кто употреблял готовую еду одного из предприятий общественного питания.

По данным Telegram-канала Baza, среди пострадавших оказался бывший заместитель министра здравоохранения Астраханской области Павел Джуваляков.

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