В СК назвали возможный источник вспышки пищевой инфекции в Астрахани

Рыбные котлеты, по предварительным данным, стали источником вспышки пищевой инфекции в Астрахани. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следкома по региону в Telegram-канале.

Число пострадавших увеличилось до 14, среди них в том числе четверо несовершеннолетних. По имеющимся данным, одна из пострадавших женщин не выжила, уточнили в ведомстве.

«Проверка продолжается, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. На месте работает следственно-оперативная группа», — подчеркнули в СКР.

27 июня в Астрахани выявлена «групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией» среди тех, кто употреблял готовую еду одного из предприятий общественного питания.

По данным Telegram-канала Baza, среди пострадавших оказался бывший заместитель министра здравоохранения Астраханской области Павел Джуваляков.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить дело после массового отравления оливье и окрошкой в Курске.