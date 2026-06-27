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Общество

Нарушения нашли в работе пищевого цеха в Астрахани, где отравились 14 человек

Роспотребнадзор нашел нарушения в пищевом цеху после массового отравления в Астрахани
РИА Новости

Роспотребнадзор нашел нарушения в работе цеха гастронома после массового отравления в Астрахани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

Как стало известно, число пострадавших увеличилось до 14 человек, одна женщина скончалась.

По данным Telegram-канала Baza, первым пациентом стал семилетний мальчик из Москвы — его госпитализировали, врачи диагностировали у него сальмонеллез. Также в больнице оказались и родители мальчика, они рассказали, что накануне ели готовую еду из местного гастронома «Михайловский».

Позднее с таким же диагнозом в инфекционное отделение поступили женщина и трое ее детей. Все пациенты сообщили, что также покупали готовую еду из гастронома. В числе отравившихся оказался бывший замминистра здравоохранения Астраханской области Павел Джуваляков.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в СК назвали возможный источник вспышки пищевой инфекции в Астрахани.

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