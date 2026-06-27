Стало известно о первой смерти среди отравившихся в Астрахани

Прокуратура: один из госпитализированных с отравлением в Астрахани скончался

Один из жителей Астрахани, госпитализированных с признаками пищевого отравления, скончался. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«По предварительной информации, за медицинской помощью обратились жители города Астрахани. <...> Один из пациентов скончался», — говорится в сообщении.

Издание «Подъем» в свою очередь со ссылкой на Следственный комитет сообщает, что скончавшаяся — женщина.

В настоящее время уполномоченные органы устанавливают обстоятельства произошедшего, источник происхождения пищевой продукции, ставшей причиной отравления нескольких человек, и причины ухудшения состояния здоровья пострадавших.

Организована процессуальная проверка, прокуратура взяла дело на контроль.

До этого в региональном Следственном управлении СК РФ подтвердили госпитализацию более 10 человек с кишечной инфекцией.

По данным Telegram-канала Baza, все пострадавшие покупали готовую еду в местном гастрономе «Михайловский». В числе отравившихся якобы оказался бывший замминистра здравоохранения Астраханской области Павел Джуваляков.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить дело после массового отравления оливье и окрошкой в Курске.