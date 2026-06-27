Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Умер Сергей Иванов
Общество

СК Астраханской области назвал число госпитализированных с кишечной инфекцией

СК Астраханской области: 12 человек госпитализированы с сальмонеллезом
Пелагия Тихонова/РИА Новости

В Следственном управлении СК РФ по Астраханской области подтвердили госпитализацию 12 человек с кишечной инфекцией.

По информации ведомства, в Астрахани выявлена «групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией» среди тех, кто употреблял готовую еду одного из предприятий общественного питания — у них выявили сальмонеллез.

Все 12 пострадавших госпитализированы в инфекционный стационар, им оказывают медицинскую помощь.

В связи с фактами отравления следователи организовали процессуальную проверку, специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

До этого Telegram-канал Baza сообщал, что инфекцию подхватили 14 человек, в их числе экс-заместитель министра здравоохранения Астраханской области Павел Джуваляков. Инцидент привлек внимание после госпитализации семилетнего мальчика из Москвы с симптомами отравления. Выяснилось, что все пациенты употребляли продукцию местного гастронома «Михайловский».

Ранее Бастрыкин поручил завести дело после массового отравления оливье и окрошкой в Курске.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Уведомления ВКонтакте пропали на iPhone. Узнаем, как вернуть пуши, за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!