СК Астраханской области назвал число госпитализированных с кишечной инфекцией

СК Астраханской области: 12 человек госпитализированы с сальмонеллезом

В Следственном управлении СК РФ по Астраханской области подтвердили госпитализацию 12 человек с кишечной инфекцией.

По информации ведомства, в Астрахани выявлена «групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией» среди тех, кто употреблял готовую еду одного из предприятий общественного питания — у них выявили сальмонеллез.

Все 12 пострадавших госпитализированы в инфекционный стационар, им оказывают медицинскую помощь.

В связи с фактами отравления следователи организовали процессуальную проверку, специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

До этого Telegram-канал Baza сообщал, что инфекцию подхватили 14 человек, в их числе экс-заместитель министра здравоохранения Астраханской области Павел Джуваляков. Инцидент привлек внимание после госпитализации семилетнего мальчика из Москвы с симптомами отравления. Выяснилось, что все пациенты употребляли продукцию местного гастронома «Михайловский».

Ранее Бастрыкин поручил завести дело после массового отравления оливье и окрошкой в Курске.