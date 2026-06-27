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Уголовное дело завели после массового отравления на празднике в Подмосковье

В Подмосковье завели дело после массового отравления на празднике
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Подмосковье возбудили дело после массового отравления на празднике, в результате которого не выжили двое мужчин. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ. Сотрудники правоохранительных органов осматривают место происшествия, ведут допросы. Также планируется назначение необходимых судебных экспертиз.

Инцидент произошел в частном доме в городе Солнечногорске, когда компания отмечала день рождения. Всего пострадали восемь человек. Предварительно, все пострадавшие отравились мефедроном. Одна из участниц вечеринки вызвала скорую помощь. Два спортсмена не выжили.

Ранее в Башкирии суд решил судьбу кафе, где массово отравились участники поминок.

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