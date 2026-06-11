В Башкирии суд решил судьбу кафе, где массово отравились участники поминок

Башкирский суд на месяц закрыл кафе после массового отравления на поминках

В Башкирии суд закрыл на месяц кафе «Остерия» после массового отравления посетителей на поминках. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии в своем Telegram-канале.

Кумертауский межрайонный суд признал ООО «Межшкольный комбинат общественного питания», которому принадлежит кафе, виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания (ст. 6.6 КоАП РФ) и приостановил деятельность заведения на 30 суток. Решение пока не вступило в законную силу.

Кроме того, Следственный комитет возбудил в отношении той же фирмы уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ).

Поводом для разбирательств стали жалобы посетителей точки общепита: по официальным данным Роспотребнадзора, за медицинской помощью обратились четыре человека (в соцсетях сообщалось о 30 пострадавших), которые отравились после поминок в кафе.

Состояние госпитализированных оценивается как средней степени тяжести. Предположительным источником заражения бактериальной инфекцией названы несвежие зразы — мясные котлеты с начинкой.

Проверка ведомства вскрыла многочисленные нарушения: сотрудников допустили к работе без медосмотров и личных медкнижек, неизвестно, были ли они привиты и проходили ли гигиеническое обучение, на разделочном инвентаре не оказалось маркировки, а для мытья сырых овощей не было отдельного цеха с водой и канализацией.

Ранее в Пятигорске кафе закрыли почти на три месяца после массового отравления.