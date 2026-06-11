Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Башкирии суд решил судьбу кафе, где массово отравились участники поминок

Башкирский суд на месяц закрыл кафе после массового отравления на поминках
Shutterstock/FOTODOM

В Башкирии суд закрыл на месяц кафе «Остерия» после массового отравления посетителей на поминках. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии в своем Telegram-канале.

Кумертауский межрайонный суд признал ООО «Межшкольный комбинат общественного питания», которому принадлежит кафе, виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания (ст. 6.6 КоАП РФ) и приостановил деятельность заведения на 30 суток. Решение пока не вступило в законную силу.

Кроме того, Следственный комитет возбудил в отношении той же фирмы уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ).

Поводом для разбирательств стали жалобы посетителей точки общепита: по официальным данным Роспотребнадзора, за медицинской помощью обратились четыре человека (в соцсетях сообщалось о 30 пострадавших), которые отравились после поминок в кафе.

Состояние госпитализированных оценивается как средней степени тяжести. Предположительным источником заражения бактериальной инфекцией названы несвежие зразы — мясные котлеты с начинкой.

Проверка ведомства вскрыла многочисленные нарушения: сотрудников допустили к работе без медосмотров и личных медкнижек, неизвестно, были ли они привиты и проходили ли гигиеническое обучение, на разделочном инвентаре не оказалось маркировки, а для мытья сырых овощей не было отдельного цеха с водой и канализацией.

Ранее в Пятигорске кафе закрыли почти на три месяца после массового отравления.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
У футболистов проблемы с въездом в США перед ЧМ. И ФИФА тут бессильна
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!