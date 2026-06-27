Погибшими от отравления мефедроном в Подмосковье оказались два спортсмена из Брянска

Погибшими при массовом отравлении запрещенным веществом в Подмосковье оказались два спортсмена. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Оба погибших из Брянска. Один из них — 26-летний воспитанник футбольного клуба «Динамо Брянск», а второй — 25-летний боксер. Мужчины отмечали день рождения своего друга.

Спортсмены скончались еще до приезда медиков, сообщает региональная прокуратура. По факту случившегося проводится доследственная проверка, надзорное ведомство контролирует установление деталей и обстоятельств произошедшего.

Инцидент произошел в частном доме в городе Солнечногорске, когда компания отмечала день рождения. Всего пострадали восемь человек. Предварительно, все пострадавшие отравились мефедроном. Одна из участниц вечеринки вызвала скорую помощь.

Ранее в Башкирии суд решил судьбу кафе, где массово отравились участники поминок.