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Веществом, которым отравилась компания на празднике в Подмосковье, оказался мефедрон

ТАСС: компания в Подмосковье отравилась мефедроном
Shutterstock

Веществом, из-за которого произошло массовое отравление на празднике в Подмосковье, оказался мефедрон. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщает ТАСС.

Предварительно, все пострадавшие отравились мефедроном. Telegram-канал Mash сообщает, что среди госпитализированных с острым отравлением трое мужчин и трое девушек. Во время праздника компания сначала распивала спиртное, а затем решила употребить запрещенное вещество — всем стало плохо и одна из участниц вечеринки вызвала скорую помощь.

В подмосковном минздраве Mash сообщили, что состояние четырех пострадавших остается тяжелым. Еще двое отказались от дальнейшей госпитализации и покинули больницу.

Инцидент произошел в частном доме в городе Солнечногорске, когда компания отмечала день рождения. Всего пострадали восемь человек — двое мужчин в возрасте 25 и 26 лет не выжили.

Ранее в Башкирии суд решил судьбу кафе, где массово отравились участники поминок.

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