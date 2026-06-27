На дне рождения в Подмосковье произошло массовое отравление, двое не выжили

112: в Подмосковье произошло массовое отравление на празднике, двое не выжили

В Подмосковье во время праздника произошло массовое отравление, два человека не выжили. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в частном доме в городе Солнечногорске, когда компания отмечала день рождения. Всего пострадали восемь человек — двое мужчин в возрасте 25 и 26 лет не выжили.

На место прибыла бригада скорой помощи, еще шестерых пострадавших госпитализировали с острым отравлением неизвестным веществом. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Детали и обстоятельства произошедшего в данный момент устанавливаются.

До этого в Туве возбудили дело после массового отравления в кафе. Из числа обратившихся были госпитализированы 11 человек, в том числе все несовершеннолетние.

Ранее в Башкирии суд решил судьбу кафе, где массово отравились участники поминок.