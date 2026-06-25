В Италии пять человек не выжили из-за анормальной жары

Messaggero: в Италии за сутки из-за анормальной жары не выжили пять человек

В Италии не менее пяти человек не выжили за сутки из-за анормальной жары. Об этом пишет газета Il Messaggero.

По данным издания, один из инцидентов произошел в провинции Пьяченца. Мужчина с раннего утра работал на винограднике. В послеобеденное время ему стало плохо, но прибывшие на место медики не смогли его спасти.

Еще один случай зафиксировали в провинции Павия. Там 56-летний предприниматель почувствовал резкое ухудшего самочувствия во время посещения кладбища, когда температура воздуха достигала +37°C.

Помимо этого, в городе Джулианова во время прогулки по пляжу стало плохо 87-летнему туристу из области Марке. В Неаполе из-за «эффекта высоких температур» не выжил 57-летний бездомный индийского происхождения.

Газета добавила, что пятый инцидент произошло в области Венето. 68-летний рабочий почувствовал себя плохо во время работ по ремонту системы водоснабжения. Его доставили в больницу города Падуи, но медики не смогли его спасти.

Минздрав Италии объявил на четверг, 25 июня, в 17 крупных городах красный уровень погодной опасности. Предупреждение распространяется на Рим, Турин, Венецию, Милан и другие населенные пункты.

Ранее в Кузбассе не выжил ребенок, которого мать на несколько часов оставила в машине в жару.