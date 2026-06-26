Задержанный в Дагестане подросток причастен к терактам за рубежом

ФСБ: задержанный в Дагестане вел террористическую деятельность в США и Европе

Задержанный в Дагестане подросток причастен к террористической деятельности как в России, так и за рубежом, включая США и Европу. По информации Центра общественных связей ФСБ, его действия координировались праворадикалом из Киева, пишет РИА Новости.

«Террористическую деятельность в России, США и Европе задержанный вел при координации агентуры украинских спецслужб», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, задержанный использовал интернет-сообщества для призывов к террористическим актам в Вашингтоне с применением самодельных взрывных устройств на основе аммонала.

Информация о задержании 17-летнего россиянина появилась 26 июня, в тот же день он был арестован. Следственный комитет инициировал уголовное дело.

Сам он утверждает, что его группа совершила два поджога в Калифорнии в феврале и также причастна к поджогам в Германии и Италии. Кроме того, задержанный заявил о планах атак на учебные заведения в Красноярске, Домодедово, Орехово-Зуево, Санкт-Петербург и Липецк.

Свои действия он объяснил желанием прославиться.

Ранее ФСБ заявила о задержании россиянина по подозрению в работе на спецслужбы Украины.