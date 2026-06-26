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Общество

В Дагестане задержали подростка, руководившего сетевым террористическим сообществом

Дагестанский подросток арестован по делу о подготовке массовых убийств в школах
Алексей Филиппов/РИА Новости

Подростку, который администрировал международное террористическое сетевое сообщество, предъявили обвинение в приготовлении массовых убийств школьников. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, передает ТАСС.

«Задержан 17-летний молодой человек, являющийся создателем и администратором международных, в том числе молодежных, сетевых сообществ, признанных на территории Российской Федерации террористическими организациями. Ему предъявлено обвинение в приготовлении к совершению убийств школьников», — сказала она.

Подростка заключили под стражу. Во время допроса он подтвердил причастность к организации покушения на учащихся Домодедовской средней школы, которое удалось предотвратить. Кроме того, он рассказал о других таких же преступлениях в Московской области, Санкт-Петербурге, Красноярске, Оренбурге, Липецке, Ставропольском крае, Калуге и Республике Бурятия.

По словам Петренко, противоправную деятельность несовершеннолетнего курировали спецслужбы Украины. Она была направлена на вербовку российских подростков, готовившихся совершать нападения на школы с целью массовых убийств, а также ложных минирований объектов социальной инфраструктуры. Петренко добавила, что в управлении террористической сетью также участвовали не менее трех украинских граждан, а также соучастники из других государств, находящиеся на связи с украинскими спецслужбами.

Ранее ФСБ заявила о задержании россиянина по подозрению в работе на спецслужбы Украины.

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