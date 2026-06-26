Задержанный ФСБ дагестанский подросток заявил о поджогах автомобилей и церкви в США

Задержанный в Дагестане подросток рассказал о поджогах в США и Европе

Задержанный ФСБ в Дагестане подросток администрировал интернет-сообщество последователей террористов. На опубликованном ФСБ видео он рассказал о поджогах в американских штатах Техас и Калифорния, которые совершили участники группы, передает «Интерфакс».

«В январе 2026 года один из наших участников организации устроил пять поджогов в штате Техас, США, город Форт-Уорд», — сказал задержанный.

Тогда же была проведена эвакуация 14 школ штата, причиной которой стали ложные сообщения о минировании.

По его словам, их группа в феврале совершила два поджога в Калифорнии, а также причастна к двум поджогам в Германии и в Италии.

Задержанный также утверждает, что они планировали нападения на образовательные учреждения в Красноярске, Домодедово, Орехово-Зуево, Санкт-Петербурге и Липецке.

Свои действия он объяснил желанием прославиться.

О задержании 17-летнего россиянина стало известно 26 июня, тогда же его арестовали. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении него.

Ранее ФСБ предотвратила подрыв железнодорожного состава в Подмосковье.