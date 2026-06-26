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Общество

Задержанный в Дагестане подросток объяснил свой мотив на террористическую деятельность

Подросток из Дагестана, готовивший покушения в школах, хотел прославиться
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Подросток из Дагестана, который администрировал международное террористическое сетевое сообщество, на допросе в Следственном комитете России рассказал, что хотел прославиться, передает ТАСС.

17-летний подросток отметил, что его роль заключалась в администрировании. Он управлял организацией как ее лидер и общался с участниками.

«Изначально [организация] была создана с целью признания террористической, чтобы мы и мои соратники могли прославиться», — сказал злоумышленник на видео СК.

26 июня официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила о задержании молодого человека, являющегося создателем и администратором международных, в том числе молодежных, сетевых сообществ, признанных на территории Российской Федерации террористическими организациями.

Подростка заключили под стражу. Во время допроса он подтвердил причастность к организации покушения на учащихся Домодедовской средней школы, которое удалось предотвратить.

Ранее ФСБ заявила о задержании россиянина по подозрению в работе на спецслужбы Украины.

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