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Общество

ФСБ заявила о задержании россиянина по подозрению в работе на спецслужбы Украины

В Воронеже задержали мужчину по подозрению в наблюдении за военными объектами
SGr/Shutterstock/FOTODOM

Молодого человека задержали в Воронеже по подозрению в наблюдении за военными объектами в Московском регионе по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ, передает РИА Новости.

По данным ФСБ, гражданин РФ 2005 года рождения по заданию куратора за материальное вознаграждение «участвовал в организации наблюдения за российскими военными объектами в Московском регионе, подбирал в интернете иных лиц для оказания содействия спецслужбам Украины».

Кроме того, как заявили в спецслужбе, он участвовал в работе украинских колл-центров, специализирующихся па мошенничестве в отношении россиян.

У задержанного изъяли смартфон. В отношении него возбудили уголовное дело о госизмене. Его заключили под стражу. Обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием, добавили в ФСБ.

20 июня российская спецслужба заявляла, что задержала жителя Подмосковья «за акции устрашения» в отношении троих военных.

Ранее ФСБ задержала иностранца, готовившегося застрелить сотрудника Минобороны РФ.

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