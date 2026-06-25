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Общество

Число пропавших без вести из-за землетрясения в Венесуэле превысило 37 тысяч

В Венесуэле более 37 тысяч человек числятся пропавшими после землетрясения

Более 37 тысяч человек числятся пропавшими без вести после землетрясения в Венесуэле. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на ресурсы, отслеживающие ситуацию.

В сообщении отмечается, что эта цифра быстро растет. Американские эксперты предупреждают, что число погибших может превысить 10 000 человек.

Незадолго до этого спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что число погибших в результате землетрясения в республике выросло до 188 человек. По его словам, ранения получили 1520 человек, они доставлены в больницы и получают необходимую помощь.

Вечером 24 июня в Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с разницей в 39 секунд. В Каракасе рухнули и получили серьезные повреждения жилые здания. В главном аэропорту Венесуэлы Майкетия имени Симона Боливара обрушилась часть кровли терминала, после чего были отменены все рейсы.

Позже уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что в результате природного катаклизма по меньшей мере 32 человека не выжили и более 700 пострадали. Наиболее пострадавшим регионом стал штат Ла-Гуайра, где обрушились десятки зданий.

Произошедшее в Венесуэле землетрясение стало сильнейшим в стране с 1900 года.

Ранее в центральной части Чили произошло землетрясение.

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