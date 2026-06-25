Землетрясение в Венесуэле назвали сильнейшим за последние 126 лет

NYT: произошедшее в Венесуэле землетрясение стало сильнейшим с 1900 года

Произошедшее 24 июня в Венесуэле землетрясение стало сильнейшим в стране с 1900 года. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на данные архива Геологической службы США.

Магнитуда землетрясения в 1900 году составила 7,7. Тогда в Каракасе 21 человек не выжил, еще 50 человек пострадали. Стихия разрушила около 300 домов, многим людям пришлось жить в палатках. На крышах церквей сломались шпили, были повреждены правительственные здания и здание университета, говорится в статье.

В Венесуэле вечером 24 июня произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с разницей в 39 секунд. В Каракасе рухнули и получили серьезные повреждения жилые здания. В главном аэропорту Венесуэлы Майкетия имени Симона Боливара обрушилась часть кровли терминала, после чего были отменены все рейсы.

Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что в результате природного катаклизма по меньшей мере 32 человека не выжили и более 700 пострадали. Наиболее пострадавшим регионом стал штат Ла-Гуайра, где обрушились десятки зданий.

Ранее Рубио заявил, что США срочно направят в Венесуэлу спасателей, врачей и гумпомощь.