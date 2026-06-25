Жертвы могут исчисляться десятками тысяч: первые кадры из Венесуэлы после землетрясения

В Венесуэле вечером 24 июня произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с разницей в 39 секунд. По данным Геологической службы США, эпицентр основного толчка находился в 16 км к юго-западу от города Морон в штате Карабобо, примерно в 160 км к западу от Каракаса. Очаг залегал на глубине 10 км.

В Каракасе обрушились и получили серьезные повреждения жилые здания. Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщил о «тревожных ситуациях» в районах Альтамира и Лос-Палос-Грандес. Подземные толчки также ощущались в штатах Трухильо, Яракуй, Карабобо, Арагуа, Миранда и Ла-Гуайра. К местам разрушений направили спасателей, пожарных и полицию, жителей призвали не возвращаться в поврежденные дома из-за риска повторных толчков.

В главном аэропорту Венесуэлы Майкетия имени Симона Боливара обрушилась часть кровли терминала, после чего были отменены все рейсы.

В стране введено чрезвычайное положение.

Информация о пострадавших гражданах России выясняется, сообщили в посольстве РФ. Там поддерживают постоянный контакт с венесуэльскими властями и российскими гражданами, находящимися на территории страны.

Официальные данные о погибших и пострадавших пока не опубликованы. При этом автоматическая система PAGER Геологической службы США первоначально оценила в 44% вероятность того, что число погибших может составить от 10 тыс. до 100 тыс. человек. Служба заявила, что «вероятны большие жертвы и масштабный ущерб, а катастрофа, скорее всего, будет широкомасштабной».

Экономический ущерб для Венесуэлы уже оценивается как колоссальный — катаклизм зацепил промышленный узел с крупнейшими нефтеперерабатывающими заводами. Американские эксперты считают, что Венесуэла может потерять до 20% своего ВВП.