В Венесуэле выросло число погибших в результате землетрясения

Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле выросло до 188 человек

Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле выросло до 188 человек. Об этом в эфире телеканала VTV сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

По его словам, ранения получили 1520 человек, они доставлены в больницы и получают необходимую помощь. Еще 157 человек числятся пропавшими без вести, более 200 остаются под завалами разрушенных зданий.

Продолжаются поисково-спасательные работы, уточнил Родригес. Повреждения, по его данным, получили восемь больниц, 20 торговых центров и 68 объектов инфраструктуры.

Вечером 24 июня в Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с разницей в 39 секунд. Толчки зафиксировали в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. В стране ввели чрезвычайное положение. В Каракасе рухнули и получили серьезные повреждения жилые здания. В главном аэропорту Венесуэлы Майкетия имени Симона Боливара обрушилась часть кровли терминала, после чего были отменены все рейсы.

Произошедшее в Венесуэле землетрясение стало сильнейшим в стране с 1900 года. Наиболее пострадавшим регионом стал штат Ла-Гуайра, где обрушились десятки зданий.

Ранее сейсмолог предупредил об угрозе цунами в Венесуэле после землетрясения.